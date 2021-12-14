بداية من الغد: تبون في زيارة إلى تونس

اخر تحديث : 14/12/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

سعيد وتبون

يُؤدّي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، بدعوة من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يومي 15 و16 ديسمبر 2021، زيارة دولة إلى تونس.
وأكدت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها، بأن هذه الزيارة ستشكّل مناسبة متجدّدة لمزيد تعزيز روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة وترسيخ سنة التشاور والتنسيق القائمة بين القيادتين في البلدين حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.


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