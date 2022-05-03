بداية من الغد: حملة نظافة للمتاجر المحترقة بسوق الحناء ومحيطها

عقدت عشية اليوم الثلاثاء 03 ماي 2022، خلية أزمة حريق سوق الحناء اجتماعها الثاني باشراف المعتمد الاول المكلف بتسيير ولاية قابس صابر البنبلي وحضور معتمد قابس الجنوبية ومعتمد قابس الغربية ومعتمد قابس المدينة ورئيس بلدية قابس والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل وممثلي الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس غرفة تجار الصناعات التقليدية والمسؤولين بمصالح التجهيز والثقافة والتراث والصناعات التقليدية والسياحة والشؤون الاجتماعية واللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي والحماية المدنية والامن.

وتمت في هذا الاجتماع متابعة العمل الذي قامت به اليوم مجموعة من المهندسين المتطوعين من ابناء الجهة مرفوقين بعدد من المسؤولين من التجهيز وبلدية قابس والتراث.

وتم الاتفاق في هذا الاجتماع على ان تكون اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي الجهة الوحيدة التي توجه اليها التبرعات التي ستخصص لصيانة وترميم المتاجر التي تضررت في حريق سوق الحناء وعلى ان يشرع بداية من يوم الغد في حملة نظافة لهذه المتاجر ومحيطها باشراف من بلدية قابس والتجهيز بما يساعد المهندسين على اعداد اختبار دقيق لتلك المتاجر تتولى على ضوئه مصالح التراث اعداد ملف فني للاشغال التي سيتم انجازها.

وتم التاكيد في هذه الجلسة على ضرورة ان يساهم الجميع في الاشغال التي سيتم انجازها بسوق الحناء وعلى تمكين التجار المتضررين من الحريق من استئناف نشاطهم بمكان ملائم لذلك الى حين استكمال الاشغال التي سيتم انجازها بمحلاتهم التجارية.

كلمات البحث :حملة نظافة;سوق الحناء;متاجر