بداية من الغد: درجات الحرارة تتجاوز المعدلات العادية

يتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي ارتفاعا تدريجيا لدرجات الحرارة بأغلب الجهات، ابتداء من يوم غد الخميس، مع ظهور الشهيلي ويكون الارتفاع ملحوظا خاصة يومي الجمعة والسبت فتتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات.

وينتظر أن تتراوح درجات الحرارة القصوى عامة بين 33 و37 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وبين 40 و44 درجة ببقية الجهات لتصل محليا إلى 47 درجة.

ورجّح معهد الرصد الجوي، في نشرة متابعة، أن تتراجع الحرارة نسبيا يوم الأحد 9 جويلية 2023 بالمناطق الساحلية الشمالية وتتواصل مرتفعة جدا خاصة داخل البلاد.

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