بداية من الغد: دعوة الفئة العمرية 12 -17 عاما للتلقيح

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الشروع في تلقيح الأطفال من الفئة العمرية بين 12 و14 عاما ضد كورونا أعلنت وزرة الصحة في بلاغ لها اليوم السبت، أنها ستشرع في تلقيح الأطفال من الفئة العمرية بين 1 ...

يخص المسجلين بـ Evax وغير المسجلين: تفاصيل اليوم المفتوح للتلقيح سيتم يوم الأحد 8 أوت 2021، تنظيم يوم وطني للتلقيح ضد كوفيد-19 من الساعة السابعة صباحا إلى ...