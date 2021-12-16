بداية من الغد: دعوة الفئة العمرية 12 -17 عاما للتلقيح

تشرع وزارة الصحة بداية من الغد الجمعة 17 ديسمبر 2021، في توجيه دعوة للتلقيح ضد الكوفيد19 لفائدة الفئة العمرية 12-17 عاما.
ويكون حضور الولي إجباري في حال عدم توفر الموافقة الالكترونية عبر منظومة evax.tn، مرفوقا بوثيقة إثبات هوية وتصريح كتابي بالموافقة ووثيقة انتماء للشريحة العمرية بالنسبة للطفل، ويكون الحضور غير إجباري في صورة توفر الموافقة الإلكترونية للولي عبر المنظومة.
وفيما يلي وثيقة موافقة الولي:
كلمات البحث :الفئة العمرية;تلقيح;ولي
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