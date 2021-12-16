بداية من الغد: دعوة الفئة العمرية 12 -17 عاما للتلقيح

اخر تحديث : 16/12/2021
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

التلقيح

تشرع وزارة الصحة بداية من الغد الجمعة 17 ديسمبر 2021، في توجيه دعوة للتلقيح ضد الكوفيد19 لفائدة الفئة العمرية 12-17 عاما.
ويكون حضور الولي إجباري في حال عدم توفر الموافقة الالكترونية عبر منظومة evax.tn، مرفوقا بوثيقة إثبات هوية وتصريح كتابي بالموافقة ووثيقة انتماء للشريحة العمرية بالنسبة للطفل، ويكون الحضور غير إجباري في صورة توفر الموافقة الإلكترونية للولي عبر المنظومة.
وفيما يلي وثيقة موافقة الولي:

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