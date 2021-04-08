بداية من الغد: رئيس الجمهورية في زيارة رسمية إلى مصر

يُؤدي رئيس الجمهورية قيس سعيّد زيارة رسمية إلى مصر وذلك من 9 إلى 11 أفريل 2021، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي.

وتندرج هذه الزيارة في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلا عن إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي التطلعات المشروعة للشعبين في الاستقرار والنماء.

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