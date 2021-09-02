بداية من الغد: سحب المساعدات الاستثنائية المقدّرة بـ 300 دينار

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الخميس، لكافّة العائلات محدودة الدخل المنتفعة ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة أو بطاقة العلاج المجاني دون المنحة الشهريّة القارة ممن فتحوا حسابا افتراضيا على الرقم *1021*رقم بطاقة التعريف# والذين تلقوا إرساليّة قصيرة تتضمّن تأكيد انتفاعهم بالمساعدة، أنه بإمكانهم بداية من يوم غد الجمعة 03 سبتمبر 2021 سحب المساعدة المالية الظرفية والاستثنائية المقدّرة بـ 300د من أي موزّع آلي بنكي أو بريدي للأوراق النقدية حسب التاريخ والتوقيت المنصوص عليهما بنص الإرساليّة القصيرة.

كما ذكّرت الوزارة أن عمليّة السحب تتم باتباع المراحل المنصوص عليها بالرابطين التاليين: https://bit.ly/3kL5JsR

https://bit.ly/3BvpE5Q

وذلك فور تواجد المنتفع أمام الموزع الآلي للأوراق النقديّة.

هذا ودعت الوزارة العائلات المعنيّة إلى احترام تاريخ وتوقيت السحب المنصوص عليهما بنص الإرساليّة القصيرة حرصا على احترام البروتوكولات الصحيّة وتفادي الاكتظاظ والتوقّي من انتشار عدوى فيروس كوفيد19.

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