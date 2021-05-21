بداية من الغد: شروط جديدة لقبول الوافدين عبر الرحلات البحرية

أعلن ديوان البحرية التجارية والموانئ في بلاغ له، عن شروط جديدة لقبول المسافرين القادمين إلى البلاد التونسية على متن الرحلات البحرية سيتم تطبيقها بداية من يوم غد السبت 22 ماي 2021 الى غاية 6 جوان 2021 وذلك طبقا لقرار الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المؤرخ في 28 أفريل 2021 واعتبارا لاستئاف حركة المسافرين الوافدين عبر الرحلات البحرية.

وتتمثل هذه الاجراءات في ضرورة التأكد من استظهار جميع المسافرين عند التسجيل وقبل الصعود على السفينة بالميناء الأجنبي بشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لاختبار آرتي بي سي آر على أن لا يتجاوز تاريخ نتيجة الاختبار 72 ساعة عند الوصول الى الميناء التونسي ويستثنى من هذا الإجراء الأطفال دون 12 سنة.

ويتم تسليم الشهادة المخبرية من قبل المسافر الى المصالح الصحية بنقطة التقصي الحراري عند الوصول الى الميناء التونسي.

كما ينبغي التأكد من استظهار كل مسافر عند التسجيل وقبل الصعود على السفينة بالميناء الاجنبي بوثيقة تأكيد الحجز وخلاص الإقامة بأحد النزل المحددة من قبل وزارة الصحة مقر قضاء فترة الحجر الصحي الاجباري لمدة 7 أيام ابتداء من تاريخ الوصول إلى الميناء التونسي.

ويتم تسليم نسخة من وثيقة تأكيد الحجر وخلاص الإقامة من قبل المسافر إلى المصالح الصحية بنقطة التقصي الحراري عند الوصول إلى الميناء التونسي.

ولا يسمح أيضا للناقل البحري بتسجيل أي مسافر على البلاد التونسية ما لم يستظهر بالشهادة المخبرية « آرتي-بي سي آر » وبوثيقة تأكيد الحجر وخلاص الإقامة بأحد النزل المحددة من قبل وزارة الصحة مع ضرورة التأكيد من النتيجة السلبية للتحليل وعدم حمل المسافر لأعراض الفيروس.

ويتعين على كل مسافر الاستجابة لإجراء تحليل سريع من قبل أعوان الصحة المعنيين بذلك على متن السفينة خلال ذ الرحلة البحرية أو بميناء الوصول بالبلاد التونسية.

ويلتزم المسافرون الوافدون بتعمير جذاذة المعطيات الصحية ووثيقة الالتزام وتعميرها قبل الرحلة أو على متن السفينة بكل دقة وتسليمها إلى المصالح الصحية بنقطة التقصي الحراري عند الوصول إلى الموانئ التونسية.

كما يتعين على جميع المسافرين الالتزام بفترة الحجر الصحي الإجباري والتوجه إلى النزل مقر الحجر الصحي الإجباري مباشرة عند الخروج من الميناء، بينما لا تطبق إجراءات الحجر الصحي الإجباري على كل مسافر وافد متحصل على استثناء من قبل مصالح وزارة الصحة.

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