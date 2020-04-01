بداية من الغد: صرف المساعدات الاجتماعية للعائلات محدودة الدخل

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه سيقع صرف المساعدات الاجتماعية الاستثنائية والظرفية المعلن عنها لفائدة مستحقيها من العائلات محدودة الدخل المنتفعة ببطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة [بطاقة علاج صفراء] بواسطة حوالات بريديّة.

ومراعاة لإجراءات الحجر الصحّي الشامل ولتأمين سلامة المنتفعين وكافة المتدخّلين واجتنابا للإكتظاظ أمام مكاتب البريد، سيقع صرف هذه المساعدات بصفة تدريجيّة بداية من يوم 02 أفريل 2020.

ولمعرفة تاريخ استلام المساعدة الإجتماعية، اضغط [خدمة مجانية]: #رقم بطاقة التعريف الوطنية*1017*

وأهابت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها، بكافة المنتفعين للإلتزام بالموعد المحدّد للتوجّه إلى مكاتب البريد. مع العلم أنه لن يقع صرف أي مساعدة قبل موعد تسليمها.

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