بداية من الغد: إجبارية الاستظهار بجواز التلقيح لدخول مكاتب البريد

أعلن البريد التونسي في بلاغ له اليوم الثلاثاء، عن وجوب الاستظهار بجواز التلقيح بصفة ورقية أو الكترونية، أو الاستظهار بالجواز الخصوصي للمعفيين من التلقيح، وذلك حتى يتسنى لهم الدخول إلى كافة هياكله التجارية والإدارية لقضاء شؤونهم في أفضل الظروف وذلك بداية من الغد الأربعاء 22 ديسمبر 2021.

ودعا البريد التونسي حرفاءه لتسهيل مهام أعوان الاستقبال المكلفين بمراقبة عمليات الدخول خاصة بهياكله التجارية، معوّلا على حسهم المسؤول ووعيهم بأهمية مواصلة الالتزام بالتدابير الوقائية حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وذكّر البريد التونسي بأنه يمكن لحرفاءه التمتع بالعديد من الخدمات عن بعد بطريقة سهلة وسريعة ومؤمنة باستعمال تطبيقاته الرقمية على غرار تطبيقة « my Poste » وتطبيقة « D17 » وكذلك من خلال النفاذ إلى موقع الواب www.poste.tn.

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