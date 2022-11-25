بداية من الليلة: أمطار غزيرة مع رياح قوية والحرارة في انخفاض

يكون الوضع الجوي بداية من الليلة وخلال يوميْ السبت والأحد 27 نوفمبر 2022، ملائما لنزول أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بأغلب الجهات وتكون غزيرة خاصة بالشمال وبالمناطق الساحلية الشرقية حيث يتراوح مجموعها اليومي عامة بين 30 و50 مليمترا وتصل محليا إلى 80 مليمترا.

كما يُنتظر أن تنخفض الحرارة لتتراوح القصوى بين 12 و16 درجة بالشمال والمناطق الغربية وبين 17 و21 درجة ببقية الجهات مع هبوب رياح قوية إلى قوية جدا تصل سرعتها القصوى مؤقتا إلى 90 كلم/س قرب السواحل وبالمرتفعات وبالجنوب الغربي حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة.

كلمات البحث :أمطار;حرارة;طقس