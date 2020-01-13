بداية من الليلة: الوطنية الأولى بنظام عالي الدقة HD على عربسات وTNT

تنطلق مؤسسة التلفزة التونسية بداية من الليلة 13 جانفي 2020، في بث برامجها على القناة الوطنية الأولى بنظام عالي الدقة HD على القمر الصناعي عربسات بدر 4 – 26 درجة شرقا على التردد 12643.

وسيتم قريبا العمل على ضم القناة الوطنية الأولى بنفس النظام إلى باقة قنوات القمر الصناعي EUTELAST 7°. 3، إلى جانب تفعيل البث عالي الدقة للقناة الوطنية الثانية على كل من القمرين الصناعيين عربسات وأوتلسات والبث الأرضي TNT.

جدول تفصيلي بالأقمار الصناعية وترددات القناتين بعد المرور الى البث عالي الدقة:

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