بداية من الليلة: تقلبات شتوية… أمطار مع رياح قوية

تتميز الساعات الأولى لنهار اليوم الأربعاء، بضباب محليا كثيف بالمنخفضات والمناطق المجاورة للسدود والغابات والأودية وقرب السواحل مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية ومن ثم أجواء مغيمة جزئيا بأغلب المناطق.

من المنتظر أن تتكاثف السحب بالشمال والوسط الغربي مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية، وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية للبلاد.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى 60 كلم/س، أما النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب.

الحرارة في انخفاض بالشمال وتتراوح القصوى بين 14 و19 درجة، وتكون بين 19 و24 بالوسط والجنوب.

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