بداية من الليلة: سلسلة جديدة من التقلبات الجوية

أكد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي محرز الغنوشي في شريط فيديو اليوم الأربعاء، أن التحذيرات الجوية ستتواصل إلى نهاية الأسبوع الجاري فيما يتعلق بهبوب رياح قد تتجاوز سرعتها 70 كلم/س في المناطق الساحلية والجنوب وتكون محليا مثيرة للرمال والأتربة.

وأعلن الغنوشي أن سلسلة جديدة من التقلبات الجوية ستنطلق بداية من الليلة بكتل هوائية باردة وأمطار رعدية في عدد من ولايات الشمال على غرار إقليم تونس الكبرى وجهة الوطن القبلي وبنزرت وباجة وجندوبة وأجزاء من ولاية زغوان والكاف وسليانة وستتواصل خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المنتظر أن تشهد درجات الحرارة بداية من الغد تراجعا حادا ما يُقارب 3 إلى 6 درجات ولا تتجاوز في المرتفعات الغربية 8 درجات، وذلك بمرتفعات القصرين وباجة وجندوبة وسليانة والكاف، فيما تتراوح الحرارة ببقية الجهات بين 13 و17 درجة.

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