بداية من الليلة: عودة الأجواء الشتوية

يتميز طقس اليوم الجمعة 12 فيفري 2021، بأجواء ربيعية خالصة مع ارتفاع طفيف متوقع في الحرارة لتتراوح القصوى بين 18 و22 درجة بالشمال والمرتفعات وتكون بين 20 و25 ببقية الجهات.

تقلص مرتقب في فاعلية الرياح التي مثلت ابرز العناصر الجوية خلال الأيام الفارطة لتتراجع سرعتها القصوى إلى مستوى 30 كلم/س، أما البحر متموج.

تغييرات منتظرة بداية من الليلة القادمة و تتواصل نهاية الأسبوع، مع وصول كتل هوائية باردة إلى مناطقنا مما يعني عودة الأجواء الشتوية، مع أمطار رعدية متوقعة بالشمال ومحليا الوسط مع انخفاض في الحرارة.

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