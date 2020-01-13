بداية من الليلة: منع جولان ووقوف العربات بشارع الحبيب بورقيبة

أكدت وزارة الداخلية في بلاغ مروري أصدرته مساء اليوم الاثنين، أن شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يشهد يوم غدٍ الثلاثاء 14 جانفي 2020 أنشطة وتظاهرات مختلفة إحياءً للذكرى التاسعة للثورة

وأعلنت إدارة شرطة المرور أنه تقرّر منع جولان ووقوف جميع أصناف العربات بالشارع المذكور من ساحة النصر إلى غاية مفترق شارعي بورقيبة والجمهورية بداية من الساعة 22.00 ليلا من يوم الاثنين 13 جانفي 2020 إلى غاية يوم الثلاثاء 14 جانفي 2020 إثر نهاية الاحتفالات.

وقد تم تخصيص مأوى شارع محمد الخامس ونهج محمد الشحمي (قبالة الحديقة أ) لإرساء سيارات وحافلات الوافدين على شارع بورقيبة على أن يكون الجزء الممتد من ساحة 14 جانفي إلى غاية ساحة النصر مخصصا للمترجلين فقط.

كما دعت إدارة شرطة المرور مستعملي الطريق إلى استعمال الطريق الشعاعية « أكس 2″ وطريق المغرب العربي (طريق الزاد4) وشارع البوعزيزي (Route X) للتنقل من وإلى وسط العاصمة.

هذا ووضعت إدارة شرطة المرور كل الإمكانيات البشرية والمادية لإرشاد ومساعدة مستعملي الطريق.

ويمكنهم عند الضرورة الاتصال بمصلحة العمليات على الرقم التالي: 71.343.201

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