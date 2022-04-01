بداية من اليوم: أسعار بيع الخضر ولحوم الدواجن

حدّدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات أسعار بيع المنتجات الفلاحية الطازجة ولحوم الدواجن، وذلك بداية من اليوم الجمعة غرة أفريل 2022.

وضبطت الوزارة أسعار البيع للعموم بالنسبة لهذه المواد (بحساب الكيلوغرام الواحد)، على النحو التالي:

ـ الدجاج الجاهز للطبخ: 7250 مليما

ـ شرائح الديك الرومي: 12 دينارا

ـ الطماطم: 1850 مليما

ـ الفلفل: 3450 مليما

ـ البطاطا الجديدة: 1700 مليم

ـ البطاطا المخزنة، 1380 مليما

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