بداية من اليوم: أعوان البريد في إضراب ليومين

ينطلق إضراب قطاع البريد بداية من اليوم الثلاثاء، على الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة مساء من يوم 20 جانفي الجاري نتيجة فشل الجلسة التفاوضية المنعقدة أمس بين سلطة الإشراف ووفد من اتحاد الشغل.

وكشف اتّحاد الشغل بأن الجلسة التفاوضية المنعقدة أمس بين سلطة الإشراف ووفد الاتحاد المتركب من صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والمنشآت العمومية و أعضاء الجامعة العامة للبريد لم تتمكن من التوصل إلى حل واتفاق نتيجة تأكيد وزارة الاشراف والإدارة العامة للبريد عدم حصولهم على الترخيص للتفاوض من طرف رئاسة الحكومة .

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