بداية من اليوم: إجراءات استثنائية في المطارات



تنطلق تونس اليوم الخميس 18 جوان 2020، في تطبيق إجراءات استثنائية في جميع المطارات التونسية، بهدف الحفاظ على مستوى جودة الخدمات المسداة للمسافرين تزامنا مع اعتماد الإجراءات الصحية الاستثنائية للتوقي من فيروس « كوفيد – 19″ ، وفق بيان صادر عن ديوان الطيران المدني والمطارات.

-السماح لكلّ مسافر بإصطحاب مرافق واحد فقط لجميع الرحلات(المغادرة والوصول)، بالإضافة إلى الخضوع لإجراء تقصّي الحرارة عند مداخل المحطة الجوية مع العلم أنه سيمنع دخول الأشخاص الذين تفوق درجات حرارتهم 38 درجة.

-يجب على المسافر الحضور داخل المحطة الجوية قبل 4 ساعات على الأقل من توقيت انطلاق الرحلة وذلك تجنبا لأي اكتظاظ على مستوى مكاتب التسجيل ومنطقة الإجراءات الحدودية نظرا لاعتماد إجراءات صحية استثنائية .

-ارتداء الكمّامة الصحية والتقيد بإجراء التباعد الجسدي اي 1 متر واحد على الأقل، خلال كامل فترة التواجد بالمطار وأثناء إتمام إجراءات السفر .

- المحافظة على النظافة والتعقيم الدوري لليدين باستعمال سوائل التعقيم المتوفرة بكافة فضاءات المحطة الجوية.

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