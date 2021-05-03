بداية من اليوم: إضراب بـ3 أيام للأطباء والصيادلة

يدخل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية بداية من اليوم الإثنين 03 ماي 2021، ولمدة 3 أيام، في إضراب قطاعي يشمل كل الخدمات الصحية بما في ذلك عمليات التلقيح ضد كوفيد 19 ورفع العينات وذلك لأسباب مهنية.

ويستثني هذا الإضراب فقط الأطباء العاملين بأقسام الاستعجالي وأقسام وحدات تصفية الدم على أن يحملوا الشارة الحمراء خلال أيام الإضراب.

وتُطالب النقابة بخلاص منحة استمرار الأطباء بما في ذلك أطباء الاختصاص والأطباء المتعاقدين وذلك منذ حوالي سنة، وبخلاص منحة الاستمرار للأطباء بما في ذلك منحة الاستمرار التابعة لصندوق دعم المناطق الداخلية ذات الأولوية وذلك منذ 2019.

وأصدرت النقابة العامة للأطباء وأطباء الاسنان والصيادلة صباح اليوم، بلاغا استنكرت فيه بلاغ وزارة الصحة، معتبرة أنه يتضمن تحريضا ومغالطة للرأي العام وتنصلا من مسؤولياتها، ومشيرة إلى أن « انقطاع التلاقيح لمدة 3 أيام ليس لها انعكاسات سلبية تذكر في ظل ما اعتبرتها « استراتيجية فاشلة » وضعتها وزارة الصحة.

وكانت وزارة الصحة قد دعت في بيان لها أمس الأحد، الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة إلى رفع قرار الاضراب مراعاة للظروف الصحية الطارئة مع مواصلة جلسات التفاوض للوصول إلى اتفاق، مطالبة سائر مهنيي الصحة بمواصلة العمل داخل مراكز التلقيح.

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