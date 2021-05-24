بداية من اليوم: إعفاء القادمين من المطارات الليبية إلى تونس من الحجر الإجباري

اخر تحديث : 24/05/2021

إعفاء القادمين من المطارات الليبية إلى تونس من الحجر الإجباري

أعلنت وزارة المواصلات الليبية في بلاغ لها يوم الأحد، إعفاء المسافرين القادمين من المطارات الليبية الى المطارات التونسية من تطبيق اجراء الحجر الصحي الاجباري عند الوصول، بداية من اليوم الاثنين 24 ماي 2021.
واكدت الوزارة ضرورة مواصلة العمل بالبروتوكول الصحي المشترك المبرم بين البلدين والمتعلق بالإجراءات الثنائية للحماية من فيروس كوفيد-19 بتقديم تحليل سلبي (بي سي ار) وارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الجسدي.
واشارت وثيقة أرسلتها الوزارة إلى شركات الطيران الليبية الى انه، حرصا على عدم اختلاط المسافرين القادمين من المطارات الليبية ببقية المسافرين بمطار تونس قرطاج الدولي لضمان تطبيق الاجراءات الصحية المعتمدة ، فقد قررت السلطات التونسية استقبال الرحلات القادمة من ليبيا بالمحطة رقم 2. -


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