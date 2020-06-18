بداية من اليوم: استئناف رحلات العودة للتونسيين والحجر الذاتي لكل الوافدين

تُستأنف رحلات العودة بالنسبة للتونسيين بالخارج وقبول الوافدين بداية من اليوم الخميس 18 جوان 2020، مع ضرورة الاستظهار بشهادة مخبرية تثبت التحليل السلبي (PCR) كوفيد – 19 على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 72 ساعة عند الوصول إلى الحدود التونسية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة مؤخرا.

كما سيتم ابتداء من اليوم رفع الحجر الإجباري وإلزام الوافدين باحترام الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما وبوسائل الوقاية الذاتية وبالمتابعة من قبل الجهات الصحية.

وستستقبل تونس اليوم 3 رحلات من فرنسا و ألمانيا و قطر.

و من المنتظر فتح الحدود أمام السياح الأجانب يوم 27 من جوان الجاري وفقا لإجراءات تمّ الاتفاق عليها بين وزارتي الصحة والسياحة والصناعات التقليدية وذلك على النحو التالي:

◾ قيام السائح باختبار PCR ببلده قبل 72 ساعة على أقصى تقدير من موعد سفره.

◾ قياس درجة حرارة السائح بالمطار لدى حلوله بتونس.

◾ تعمير السائح لجذاذة معطيات صحية قبل مغادرته مطار بلد اقامته، ويمكن تعميرها بصفة إلكترونية.

◾ تحوّل السائح إلى النزل على متن الحافلات السياحية الملتزمة بقواعد البروتوكول الصحي للسياحة التونسية وذلك في مجموعات مؤطرة.

◾ يقيم السائح في النزل الملتزمة بالبروتوكول الصحي للسياحة التونسية.

◾ يرخّص للمجموعات المؤطرة للسياح زيارة المتاحف والمعالم والمواقع الأثرية السياحية مع احترام البروتوكول الصحي بكل موقع.

وتـُمكـّن الدولة التونسية السائح من إجراء تحليل PCR بطلب منه أومن دولة إقامته ابتداء من اليوم السادس من دخوله إلى تونس.

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