بداية من اليوم: اقتصار عمل أسواق الجملة بكامل تراب الجمهورية على 3 أيام

أعلنت وزارات الداخلية والتجارة والشؤون المحلية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ مشترك مساء أمس الأربعاء، ، أنه تقرر أن يقتصر عمل أسواق الجملة، بكامل تراب الجمهورية، خلال فترة الحجر الصحي الشامل، على أيام الثلاثاء والخميس والسبت، من كل أسبوع، وذلك بداية من يوم الخميس 26 مارس 2020.

و يخص القرار كافة المتعاملين مع هذه الأسواق وجاء عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 156 المؤرخ في 22 مارس 2020 والمتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية، في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، توقيا من تفشي فيروس كورونا المستجد.

كلمات البحث :أسواق الجملة;الجمهورية;عمل