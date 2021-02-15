بداية من اليوم: الأطباء الداخليون والمقيمون وطلبة الطب في إضراب عام

يُنفذ طلبة الطب والأطباء الداخليين والمقيمين بداية من اليوم الاثنين 15 فيفري 2021، إضرابا عاما وطنيا بـثلاثة أيام للمطالبة برد الاعتبار المادي و المعنوي للشهيد دكتور بدر الدين العلوي عبر إصدار أمر تسمية مستشفى باسمه و إقرار التعويض المادي لعائلته في أجل محدد و موثق.

و دعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في برقية الإضراب، إلى إصدار أمر تشكيل الهيئة الوطنية لإصلاح قطاع الصحة العمومية في أجل محدد وموثق مع الأخذ بعين الاعتبار مقترح المنظمة حول صلاحياتها وتركيبتها باعتبارها أقل ما يمكن فعله في محاولة إنقاذ قطاع الصحة الذي دفع الشهيد ثمن انهياره والفساد المستشري فيه.

وطالبت المنظمة بتسوية الوضعية المادية والصحية لكل الأطباء الشبان الذين أمّنوا ويؤمنون مكافحة الجوائح سواء عبر حصص الاستمرار أو العقود.

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