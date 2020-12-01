بداية من اليوم: الأطباء العامّون بالصحة العمومية في إضراب لـ4 أيّام

يدخل الأطباء العامّون بالصحة العمومية بداية من اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020، في إضراب عن العمل لمدة 4 أيام، رفضا منهم لما جاء في الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 الذي يضبط النظام العام للحصول على شهادة الدراسات الطبية، وذلك بدعوة من إتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية.

ويُطالب الاتحاد بالمرور الآلي وغير المشروط لطبيب مختص في طب العائلة، محملا تبعات أي هروب الى الامام وعدم احترام مطلب جموع الأطباء العامين.

وأكد الاتحاد في بيان أصدره مساء الاثنين، أن الإضراب لا يشمل الأقسام الإستعجالية وتصفية الدم والإنعاش، فيما عدى ذلك فكل الأطباء العامين معنيون بالإضراب.

وتبدأ الوقفة الاحتجاجية على الساعة 11.30 من أمام كلية الطب وتنطلق مسيرة إلى مقر وزارة الصحة .

كما ندد إتحاد الأطباء العامين للصحة العمومية بسياسة التهديد والوعيد المتبعة من وزارة الصحة، مؤكدا أن الإضراب حق دستوري ومنصوص عليه في دستور 2014 للجمهورية التونسية.

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