بداية من اليوم: الانطلاق في صرف الدفعة الأولى من المساعدات المدرسية

أعلنت وزارة الشّؤون الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنّه تمّ الإنطلاق بداية من يوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021 في صرف الدفعة الأولى من المساعدات المدرسية لفائدة 260271 تلميذ من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بعنوان 2021-2022 بقيمة جملة قدرها 13.013.550 د.

وسيتمّ انطلاقا من يوم الإثنين 15 نوفمبر 2021 الشروع في صرف الدفعة الثانية من المساعدات المدرسية والدفعة الأولى من المساعدات الجامعية لفائدة الطلبة من أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بعنوان 2021-2022.

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