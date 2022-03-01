بداية من اليوم: الترفيع في طاقة إستيعاب الفضاءات المفتوحة والمغلقة

ينطلق بداية من اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022، العمل بعدد من الإجراءات الجديدة التي أقرّتها وزارة الصحة إثر تحسن المؤشرات الوبائية المتعلّقة بجائحة كورونا.

وتتمثل هذه الإجراءات في :

-الترفيع في طاقة الإستيعاب إلى 100 بالمائة بالنسبة للفضاءات المفتوحة

-الترفيع في طاقة الإستيعاب الى 75 بالمائة بالنسبة للفضاءات المغلقة مع ضرورة الإستظهار بجواز التلقيح وإجبارية إرتداء الكمامة وتهوئة الفضاءات المذكورة.

-الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى 100% بالنسبة للنقل السياحي.

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