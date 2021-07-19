بداية من اليوم: الكويت تُخصص جسرا جويا لتزويد تونس بالأكسجين

جرت يوم الأحد 18 جويلية 2021، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد بأمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

وهنّأ رئيس الجمهورية، بالمناسبة، أمير دولة الكويت بعودته إلى أرض الوطن سالما، كما مثلت هذه المحادثة فرصة لتبادل التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتوجّه رئيس الجمهورية بالشكر لدولة الكويت، قيادة وحكومة وشعبا، على مبادرتها بدعم جهود تونس في مواجهة تفشي جائحة كوفيد 19. وأثنى، في هذا الإطار، على قرار الكويت تخصيص جسر جوي، بداية من يوم غد الاثنين 19 جويلية 2021، لتزويد تونس بالأكسجين.

ومن جانبه، أكّد أمير دولة الكويت على أن بلاده ستواصل القيام بدورها الطبيعي مع أشقائها في تونس لشدّ أزرهم والوقوف إلى جانبهم.

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