بداية من اليوم: المخابز في إضراب مفتوح

يدخل بداية من اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2022، أصحاب المخابز بكافة ولايات الجمهورية، في إضراب مفتوح بالتوازي مع وقفة احتجاجية واعتصام مفتوح بمقر منظمة الأعراف بالعاصمة، بدعوة من الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز التابعة لمنظمة الأعراف.

ويأتي ذلك على خلفية عدم صرف الدولة لمستحقاتهم المالية والتي تقدر بحوالي 260 مليون دينار لمدة 14 شهرا.

من جهته، أكد رئيس المجمع المهني للمخابز العصرية بمنظمة الأعراف « كونكت » محمد الجمالي أن 1500 مخبزة عصرية منضوية تحت المجمع غير معنية بالاضراب المفتوح الذي تخوضه المخابز المصنفة.

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