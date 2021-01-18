بداية من اليوم: المساجد والجوامع تفتح أبوابها للمصلين

تفتح الجوامع والمساجد اليوم الاثنين 18 جانفي 2021، أبوابها مُجدّدا لإقامة الشعائر بعد إغلاقها منذ يوم الخميس المنقضي.

وأكدت وزارة الشؤون الدينية أن ذلك لم يكن ليحصل لولا صبر الجميع وتقيّدهم شبه الكلي بما ورد ببروتوكول حفظ الصحّة للتوقّي من الإصابة بفيروس « كوفيد 19″ بصورة كانت مدعاة لشهادة مُتّفق عليها حول عدم تسجيل حالات أو حلقات عدوى في بيوت الله، مشددة على أن ذلك مكسب محمول علينا جميعا المحافظة عليه ضمانا لاستمرار إقامة الشعائر وحتى تبقى على عهدها مصدر أمان وطمأنينة.

وذكّرت الوزارة بما هو محمول على المصلين:

- الوضوء بالبيت اعتبارا لتواصل غلق المواضئ

- إحضار السجّاد الخاص

- ارتداء الكمامات الواقية

- التأكيد على وجوب احترام التباعد الجسدي بما لا يقل عن 1 متر بين المصلين

- دعوة كبار السنّ وأصحاب الأمراض المُزمنة ومن ظهرت عليه أعراض مشابهة لأعراض مرض « الكورونا » إلى الامتناع تلقائيّا عن ارتياد الجامع حفظا لنفسه ولغيره.

وذكّرت وزارة الشؤون الدينية بأن الجوامع والمساجد لن تفتح إلا قبل 15 دقيقة من رفع الأذان.

كلمات البحث :المصلين;جوامع;مساجد