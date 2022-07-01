بداية من اليوم: انطلاق العمل بالتوقيت الصيفي

ينطلق اليوم الجمعة 1 جويلية 2022، العمل بالتوقيت الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك إلى غاية يوم 31 أوت 2022 على النحو التالي:
*من يوم الاثنين إلى يوم الخميس: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30).
*يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30).
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