بداية من اليوم: انطلاق العمل بالتوقيت الصيفي

ينطلق اليوم الجمعة 1 جويلية 2022، العمل بالتوقيت الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وذلك إلى غاية يوم 31 أوت 2022 على النحو التالي:

*من يوم الاثنين إلى يوم الخميس: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30).

*يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30).

كلمات البحث :التوقيت الصيفي;عمل