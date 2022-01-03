بداية من اليوم: انطلاق حملة وطنية للتلقيح ضدّ الحصبة

تنطلق اليوم الإثنين 3 جانفي 2022، الحملة الوطنية للتلقيح ضدّ الحصبة التي تنظمها وزارة الصحة لفائدة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و38 عاما وتتواصل إلى غاية الـ 15 من جانفي الجاري.

وستجرى عمليات التلقيح في جميع مراكز الصحة الأساسية ونقاط التلقيح المهيأة للغرض في جميع الولايات. وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز الحصانة ضدّ مرض الحصبة والوقاية من حدوث وباء وفق الوزارة، داعية الفئة المستهدفة إلى الاقبال على التلقيح.

وتستثني الحملة الأشخاص من هذه الفئة الذين سبق لهم الإصابة بالحصبة أو أخذوا جرعتين من اللقاح.

كلمات البحث :تلقيح;حصبة;حملة وطنية