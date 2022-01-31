بداية من اليوم: برمجة سفرة إضافية على خط الضاحية الجنوبية لتونس

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها، حرفائها على خط الضاحية الجنوبية لتونس أنه يتم، ابتداء من اليوم الإثنين 31 جانفي 2022 ، برمجة سفرة إضافية ستنطلق من محطة الرياض في اتجاه محطة تونس على الساعة السابعة صباحا و ذلك بعد إعادة دخول قطار، تمت عملية إصلاحه، حيز الاستغلال، بما سيمكن من تجنب اﻻكتظاظ.
وأشارت الشركة إلى أن هذه السفرة ستكون مسترسلة انطلاقا من محطات حمام الأنف و الزهراء و رادس لتتوقف بعد ذلك بمحطات كل من سيدي رزيق و مقرين و مقرين الرياض و تونس.
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