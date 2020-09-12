بداية من اليوم: تحويرات على بعض قطارات نقل المسافرين

أعلنت الشركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة في بلاغ لها، أنّه تقرّر بداية من يوم 12 سبتمبر 2020 إجراء تحويرات على بعض قطارات نقل المسافرين و ذلك على النحو التالي :
1- القطارات التي تنطلق من محطة تونس على :
- الساعة 05 و 45 دق
- الساعة 13 و 05 دق
- الساعة 21 و 45 دق
تكون صفاقس محطّة توقفها النهائية عوضا عن محطة العوينات.
2- القطارات التي كانت تنطلق من محطة العوينات في اتجاه محطة تونس تصبح صفاقس محطة انطلاقها و تسير في توقيتها الشتوي المعتاد و ذلك ابتداء من مساء يوم 12 سبتمبر 2020.
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