بداية من اليوم: تحويرات على بعض قطارات نقل المسافرين

أعلنت الشركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التونسيّة في بلاغ لها، أنّه تقرّر بداية من يوم 12 سبتمبر 2020 إجراء تحويرات على بعض قطارات نقل المسافرين و ذلك على النحو التالي :

1- القطارات التي تنطلق من محطة تونس على :

- الساعة 05 و 45 دق

- الساعة 13 و 05 دق

- الساعة 21 و 45 دق

تكون صفاقس محطّة توقفها النهائية عوضا عن محطة العوينات.

2- القطارات التي كانت تنطلق من محطة العوينات في اتجاه محطة تونس تصبح صفاقس محطة انطلاقها و تسير في توقيتها الشتوي المعتاد و ذلك ابتداء من مساء يوم 12 سبتمبر 2020.

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