بداية من اليوم: وضع البرامج الدراسية المخففة للابتدائي والإعدادي والثانوي

أعلن رياض بن بوبكر الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، وضع البرامج الدراسية المخففة للابتدائي والإعدادي والثانوي على ذمة المدرّسين بداية من اليوم دون إلغاء أي مادة مبرمجة.

وبين بن بوبكر بأن الوزارة سعت لأن يكون التدرّج منطقي وأن تكون التعلمات اللاحقة التي يستوجبها التلميذ موجودة .

و أكد المتحدث بأنه تم المحافظة على كل ماهو جوهري على مستوى المعارف والمكتسبات حتى لا يتم المساس بالتكوين الأساسي للمتعلمين .

وقال المتحدّث إنه لا وجود لإصابات بفيروس كورونا في صفوف التلاميذ في المرحلة الابتدائية مع وتسجيل إصابات في صفوف المدرسين.

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