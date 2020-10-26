بداية من اليوم: وضع البرامج الدراسية المخففة للابتدائي والإعدادي والثانوي

اخر تحديث : 26/10/2020

تعليم

أعلن رياض بن بوبكر الرئيس المدير العام للمركز الوطني البيداغوجي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020، وضع البرامج الدراسية المخففة للابتدائي والإعدادي والثانوي على ذمة المدرّسين بداية من اليوم دون إلغاء أي مادة مبرمجة.
وبين بن بوبكر بأن الوزارة سعت لأن يكون التدرّج منطقي وأن تكون التعلمات اللاحقة التي يستوجبها التلميذ موجودة .
و أكد المتحدث بأنه تم المحافظة على كل ماهو جوهري على مستوى المعارف والمكتسبات حتى لا يتم المساس بالتكوين الأساسي للمتعلمين .
وقال المتحدّث إنه لا وجود لإصابات بفيروس كورونا في صفوف التلاميذ في المرحلة الابتدائية مع وتسجيل إصابات في صفوف المدرسين.


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