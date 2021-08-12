بداية من اليوم: تراجع نسبي في الحرارة

يتميز طقس اليوم الخميس 12 أوت 2021، بتراجع نسبي منتظر في الحرارة بداية من هذا اليوم بالشمال والوسط والجنوب الشرقي حيث تتراوح القصوى بين 39 و45 درجة مع ظهور الشهيلي كما تصل محليا إلى 49 بالجنوب الغربي و إمكانية تسجيل رقم قياسي جديد بتوزر مطروحة حيث قد تتجاوز الحرارة رقمها السابق 48 المسجل يوم 02 اوت 2005.

نشاط متوقع للسحب الرعدية بالمناطق الغربية بعد الظهر ترافقها امطار متفرقة.

تكون الرياح معتدلة عموما وتتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية بعد الظهر والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب بالشمال.

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