بداية من اليوم: تزويد الأسواق بالزيت النباتي المدعم

من المنتظر أن يتم بداية من اليوم الثلاثاء، تزويد الأسواق التونسية بالزيت النباتي المدعم على فترة تمتد على حوالي 15 يوما، وفق ما أعلنه أمين مال المجمع المهني لمعلبي الزيت النباتي المدعم جمال العرف.

وبين جمال العرف بأن الكمية التي سيقع توفيرها ستفوق 8 آلاف طن.

كما أرجع المتحدث أسباب نقص هذه المادة إلى عدم اتخاذ كل من وزارة المالية والتجارة للإحتياطات المالية اللازمة لتوريد المادة الأساسية للزيت النباتي المدعم وهي « الصوجا ».

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