بداية من اليوم: تعليق حركة سير قطارات الخطوط البعيدة

اخر تحديث : 21/03/2020

شركة السكك الحديدية

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها، تعليق حركة سير قطارات الخطوط البعيدة بداية من يوم غد السبت 21 مارس 2020.
وأكدت الشركة أن حركة سير قطارات أحواز تونس و أحواز الساحل تبقى مثلما تم الإعلان عنه في وقت سابق.
ويأتي هذا في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للتوقي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و تماشيا مع القرارات الأخيرة لرئاسة الجمهورية .


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