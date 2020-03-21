بداية من اليوم: تعليق حركة سير قطارات الخطوط البعيدة

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في بلاغ لها، تعليق حركة سير قطارات الخطوط البعيدة بداية من يوم غد السبت 21 مارس 2020.

وأكدت الشركة أن حركة سير قطارات أحواز تونس و أحواز الساحل تبقى مثلما تم الإعلان عنه في وقت سابق.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للتوقي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و تماشيا مع القرارات الأخيرة لرئاسة الجمهورية .

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