بداية من اليوم: جولان المترو رقم 4 على سكة واحدة بين محطتي بوشوشة والسعيدية

ستكون حركة جولان خط المترو رقم 4 بداية من اليوم الجمعة، على سكة واحدة (ذهابا وإيابا) بين محطتي « بوشوشة » و « السعيدية » إلى غاية يوم الاثنين 7 أوت 2023 على الساعة الخامسة صباحا.
وأرجعت شركة النقل بتونس في بلاغ لها، سبب ذلك لأشغال تجديــد السكــة المزمع القيـام بها بيـن محـوّلي « بوشــوشـة » و « السعيدية ».
وسيتم تدعيم العرض على هذا الخط بواسطة الحافلات بين محطتي « باب سعدون » و »خزندار » في الاتجاهين.
كلمات البحث :السعيدية;المترو;بوشوشة
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