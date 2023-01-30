بداية من اليوم: جولان المترو رقم 4 و 5 على سكة واحدة

أعلنت شركة النّقل بتونس، أنّه نظرا للأشغال المزمع القيام بها بمفترق السكّة الحديديّة على مستوى تقاطع شارع أولاد حفوز وشارع البشير صفر سيتمّ غلق هذا المفترق على مستوى حرمة السكة.

وأبرزت الشركة بأن جولان المترو وحركة المرور بداية من اليوم الاثنين 30 جانفي 2023 على الساعة الثامنة ليلا إلى غاية يوم السبت 18 فيفري 2023 على الساعة الخامسة صباحا سيكون على النحو الآتي :

* جولان المترو بالنسبة للخطين 4 و 5 : ستكون حركة الجولان على سكة واحدة (ذهابا وإيابا) بين محطتي « الجمهورية » و « باب الخضراء ».

* حركة مرور السيارات: بالنسبة للقادمين من باب سعدون و القاصدين باب الخضراء يمكنهم مواصلة السير فوق قنطرة باب العسل عبر شارع أولاد حفوز ومنه شارع الطيب المهيري باتجاه باب الخضراء.

وأكدت الشركة ضرورة إنجاز هذه الأشغال التي ستتواصل ليلا ونهارا والمندرجة في إطار تحسين البنية التحتية للمفترقات على مستوى تقاطعات السكة الحديدية مع الطريق.

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