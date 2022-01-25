بداية من اليوم: صندوق التقاعد يشرع في صرف الجرايات

اخر تحديث : 25/01/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

CNRPS

أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، للمنتفعين بالجرايات أن مصالحه شرعت في صرفها بداية من اليوم 25 جانفي 2022.
وذكّر الصندوق أنّ صرف الجرايات بعنوان هذا الشهر يتزامن مع انقضاء مدة الثلاث سنوات التي يتحمل فيها المشغل المساهمات المحمولة على عاتقه بعنوان التعديل الآلي للجرايات، وبالتالي وطبقا للتشريع الجاري به العمل يتحمّل متقاعدو الوظيفة العمومية نسبة مساهمات المشغل بعنوان الزيادات في الأجور ذات المفعول المالي جانفي 2019.


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