محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد يُشاركان في اجتماعات الربيع لصندوق النقد بواشنطن

اخر تحديث : 10/04/2023
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

وزير الاقتصاد رئيس البنك المركزي

يشارك محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد بداية من اليوم الاثنين، في واشنطن في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستنطلق اليوم وتتواصل إلى غاية الاحد 16 أفريل الجاري.
وستكون مشاركة العباسي في هذه الاجتماعات باعتباره ممثلاً للدولة التونسية في صندوق النقد الدولي ومشاركة سعيد بوصفه ممثلاً لتونس في البنك الدولي.

كما سيُجري ممثلو الدولة التونسية، لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية وخاصة بمسؤولي صندوق النقد الدولي بشأن ملف تونس من اجل الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 1.9 مليار دولار.


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