بداية من اليوم: مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في زيارة لتونس

أعلن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صحفي، أن مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة المكلفة بشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت ستحلّ بتونس العاصمة في الفترة من 12 إلى 14 ماي حيث تلتقي بكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي المجتمع المدني.

ومن المنتظر أن تُؤكّد المسؤولة الأمريكية في البيان، على التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب التونسي والحاجة إلى عملية إصلاح سياسي واقتصادي شفافة تشمل الجميع وتمثل مختلف الأطياف التونسية.

يُشار إلى ان زيارة يائيل لمبرت لتونس سبقتها زيارتها لمدينة مراكش حيث حضرت مع فيكتوريا نولاند وكيلة الوزارة للشؤون السياسية الاجتماع الوزاري للتحالف العالمي لدحر تنظيم داعش في الفترة من 10 إلى 12 ماي بمدينة مراكش.

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