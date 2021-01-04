بداية من اليوم: مستشفى صفاقس الجديد يستقبل مصابي كورونا ‎

ينطلق المستشفى الجامعي الجديد بصفاقس بداية من اليوم الاثنين 4 جانفي 2021، في استقبال المصابين بفيروس كورونا الذين يحتاجون إلى الإقامة وإلى أجهزة التنفس وأسرة الإنعاش، ليتحول إلى مركز وطني لرعاية وعلاج مرض (كوفيد-19) تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني.
وسيشتغل المستشفى الجديد في بدايته، بـ 10 أسرة إنعاش و52 سرير أوكسيجين .
وقد بلغت كلفة إنجاز المستشفى حوالي 200 مليون دينار بهبة صينية وتم تدشينه يوم 10 ديسمبر المنقضي.
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