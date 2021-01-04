بداية من اليوم: مستشفى صفاقس الجديد يستقبل مصابي كورونا ‎

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توزيع عدد مصابي كورونا حسب الولايات أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 553 شخصا موزعين على 22 ول ...

التوزيع الجغرافي لمصابي ووفيات كورونا حسب الولايات ارتفع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 671 شخصا موزعين على 22 ولاية، مع تسجيل 25 وفاة، وفق بلاغ ...

توزيع مصابي كورونا الـ495 على الولايات أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، ارتفاع عدد مصابي كورونا في تونس إلى 495 شخصا موزعين على 22 و ...

وفاة مدير مستشفى ووهان الصينية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا توفي مدير مستشفى ووتشانغ في مدينة ووهان الصينية ليو تشى مينغ صباح اليوم الثلاثاء، بسبب الإ ...