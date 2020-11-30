بداية من اليوم: مهندسو المنشآت والمؤسسات العمومية في إضراب

يدخل المهندسون بالمؤسسات والمنشآت العمومية بداية من اليوم الاثنين 30 نوفمبر 2020، في إضراب عام لمدة ثلاثة أيام إلى غاية 2 ديسمبر.

وقد انطلق المهندسون منذ صباح اليوم في تنفيذ وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة قبل الوقوف أمام دار المهندس يتونس العاصمة، مطالبين بالزيادة الخصوصية التي سبق و ان تم اقرارها بالوظيفة العمومية بموجب اتفاقية 5 سبتمبر 2019 ولم تشمل 12 ألف مهندس.

وقد تمت المناداة بالعديد من الشعارات منها « يا مهندس يا مظلوم النظام نساك اليوم » و « يا حكومة فيق فيق عيب عليك التفريق » .

وكان مكتب مهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية قد دعا في البيان الترتيبي للاضراب كافة مهندسي المؤسسات و المنشآت العمومية إلى الانخراط بكثافة في الإضراب العام المقرر وذلك بعدم الالتحاق بمراكز العمل في المؤسسات والمنشآت العمومية والتوقف التام عن كل نشاط بالنسبة للعاملين عن بعد مع عدم الاستجابة لأي نوع من الاتصالات الهاتفية أو غيرها على امتداد الأيام الثلاث والمشاركة بكثافة في كل التحركات الاحتجاجية المذكورة طيلة الأيام الثلاثة للإضراب العام.

يُشار إلى أن المهندسين يُنفذون غدًا الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب بباردو بداية من الساعة التاسعة صباحا إلى منصف النهار ثم التجمع أمام دار المهندس.

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