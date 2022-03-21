بداية من اليوم وإلى غاية الخميس: أعوان البريد في إضراب

أعلنت الجامعة العامة للبريد مساء اليوم الاثنين، تنفيذ أعوان الديوان الوطني للبريد بكافة مراكز العمل وذلك بداية من الساعة السادسة مساء من يوم 21 مارس 2022 إلى الساعة السادسة من مساء يوم 24 مارس 2022.

وأرجعت الجامعة قرارها إلى تعمد الطرف الإداري ومصالح رئاسة الحكومة المماطلة في تطبيق الاتفاقات موضوع برقية الإضراب الصادرة قبل شهرين بدعوى تطبيق المنشور عدد « 20، حسب ما جاء في نص محضر اجتماع للتصالح بين الطرفين الاداري والنقابي.



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