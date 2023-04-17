بداية من اليوم: وزير خارجية سوريا في زيارة إلى تونس

يؤدي وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية فيصل المقداد بداية من اليوم الاثنين 17 أفريل 2023 إلى غاية يوم 19 من الشهر ذاته، زيارة عمل إلى تونس، بدعوة من نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وتأتي هذه الزيارة تكريسا لروابط الأخوة العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، وفي إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي على إثر تعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية وقرار السلطات السورية إعادة فتح السفارة السورية بتونس وتعيين سفير على رأسها لما فيه خير ومصلحة الشعبين.

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