بداية من شهر رمضان: منع استعمال الأكياس البلاستيكية في المخابز

تم عشية اليوم الجمعة، إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة البيئة والغرفة الوطنية لأصحاب المخابز والمجمع المهني للمخابز العصرية لمنع استعمال الأكياس البلاستيكية بكافة المخابز انطلاقا من شهر رمضان المعظم.

ووفقا لما أكدته مديرة جودة الحياة بوزارة البيئة، عواطف العربي المسعي فإنه سيتم تسليط غرامة مالية بين 100 دينار و 50 ألف دينار للمحلات المخالفة.

من جهتها، أشارت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي إلى أن هذا القرار سيشمل 5 ألاف مخبزة موزعة بين (3500 مخبزة مدعمة و1500عصرية ) والتي تقدم تقريبا 10 مليون خبزة يوميا ويقابله استخدام نحو 5 مليون كيس بلاستيكي يتم تسليمه يوميا من طرف المخابز للف الخبز.

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