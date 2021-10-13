بداية من مساء اليوم: تقلبات جوية منتظرة بهذه المناطق

من المنتظر أن تشهد المناطق الساحلية الشمالية من جهة الوطن القبلي وتونس العاصمة وبنزرت وطبرقة من ولاية جندوبة ونفزة من ولاية باجة بداية من عشية اليوم الأربعاء، تقلبات جوية تتساقط على إثرها الأمطار الرعدية وتستقبل أولى التيارات الهوائية التي بها سحب رعدية ممطرة لتشمل بشكل تدريجي بقية ولايات الشمال خلال الللية القادمة والسواحل الشرقية للبلاد والجنوب الشرقي.

وأكد محرز الغتوشي في فيدو نُشر اليوم الأربعاء، أن كميات الأمطار بالمناطق الساحلية الرشقية والجنوب الشرقي ستكون ضعيفة إلى متوسطة وستكون الكميات طيبة على طول الشريط الساحلي الشمالي للبلاد وخصوصا تونس العاصمة خلال الليلة القادمة وبنزرت وطبرقة ونفزة.

كما توقع الغنوشي إمكانية تساقط التبروري بإمكان محدودة وهبات رياح قوية تتطلب نصيبا من اليقظة مع رياح قوية بداية من عشية اليوم ويكون على إثر ذلك البحر شديد الإضطراب الشمال ومضطرب فشديد الاضطراب في بقية المجالات البحرية.

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