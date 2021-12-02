بداية من مساء اليوم: كتل هوائية باردة قطبية المنشأ تصل بلادنا

يتواصل نهار اليوم الخميس، بصحو نسبي مع تغييرات منتظرة بداية من مساء اليوم حيث تصل إلى بلادنا كتل هوائية باردة قطبية المنشأ وبالتالي عودة الشتوية .

وتهم الامطار خلال الليلة القادمة مناطق الشمال وتكون مؤقتا رعدية ببنزرت، طبرقة ونفزة مع تساقط البرد بأماكن محدودة وتقلبات جوية تكون بفاعلية مماثلة لما شهدناه الاثنين الفارط خلال يوم الغد وما بعد يوم الغد اي امطار، رياح قوية و انخفاض حاد في الحرارة مع إمكانية تساقط الثلوج بالمناطق الجبلية الغربية.

تتطلب شدة الرياح اليقظة قرب السواحل، والنشرات تحذيرية بدرجة اولى بالنسبة للملاحة والصيد البحري والبحر شديد الاضطراب إلى هائج.

الحرارة دون تغيير نهارا وتتراوح القصوى بين 16 و21 درجة وتكون في حدود 12 بالمرتفعات.

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