بداية من منتصف الليلة: الترفيع في أسعار المحروقات

أعلنت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه تطبيقا لآلية التعديل الاوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر الاجتماع الشهري للجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار المنعقد بتاريخ 04 فيفري 2021 تقرر ضبط أسعار البيع للعموم بداية من منتصف هذه الليلة على الساعة صفر كما يلي:

البنزين الخالي من الرصاص: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 40 مليم للتر ليصبح 1955 مليما /لتر عوضا عن1915 مليما /لتر،

الغازوال العادي: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 30 مليم للتر ليصبح 1500 مليما/لتر عوضا عن 1470 مليما/لتر،

الغازوال بدون كبريت: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 35 مليم للتر ليصبح 1685 مليما/لتر عوضا عن 1650 مليما/لتر،

كما أعلنت الوزارة أن أسعار بقية المواد البترولية لم يطرأ عليها أي تغيير.

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